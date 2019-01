RAR aposta em negócio diferenciado para crescimento em 2019

O próximo ano deve ser marcado pela consolidação de ações de expansão da RAR, empresa gaúcha fundada por Raul Anselmo Randon, que abarca sob sua hierarquia as marcas Rasip, Gran Formaggio, Campos de Vacaria, RAR Gourmet, RAR Importados, RAR Vinhos e RAR Agrícola. A expectativa é de manter o ritmo ascendente registrado em 2018, que leva em conta, principalmente, a expansão da rede de franquias Spaccio RAR e a projeção de incremento na exportação de maçãs.

Localizada em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra Gaúcha, a RAR iniciou as atividades em 1979, focada na fruticultura. Hoje, a marca Rasip é a terceira maior produtora de maçãs do Brasil e tem investido na comercialização da fruta no mercado internacional. “Em 2018 exportamos 20% da produção e essa média deve se manter, mas em razão da qualidade elevada que teremos na próxima safra de maçãs, será possível explorar novos mercados, mais exigentes”, conta o diretor-superintendente da RAR, Sergio Martins Barbosa. A empresa exporta atualmente para países da Europa, Ásia e Rússia.

Novo negócio em expansão

Além de fortalecer a produção de queijo tipo grana, carro chefe da empresa e de parmesão, bem como seguir ampliando seu portfólio de produtos a fim de garantir sua missão de entregar a seus clientes e consumidores, “o prazer de comer e beber bem”, a RAR apostou na diversificação do negócio ao lançar a rede de franquias Spaccio RAR. O objetivo é ampliar os canais de venda e oferecer uma experiência gastronômica completa ao consumidor. Atualmente, os produtos da marca são vendidos para todo o Brasil no site da marca, em seu clube de assinaturas, nas principais redes de supermercados, além de estar presente em restaurantes renomados pelo país, como Casa di Paolo, NB Steak, Fogo de Chão, Rascal, Outback, Terraço Itália, Copacabana Palace, entre outros.

A primeira unidade Spaccio RAR, localizada em Passo Fundo, foi inaugurada em novembro, outras unidades devem ser implementadas no Rio Grande do Sul e demais estados. “A Spaccio RAR nasceu da bagagem acumulada de sucesso e tradição da RAR, herdando alta qualidade em seu DNA. Além disso, o negócio traz como seus pilares o mix diferenciado de produtos, excelência no atendimento e experiência de compra no ponto de venda ”, ressalta Barbosa. Ele conta que Caxias do Sul, Porto Alegre, Gramado e São Paulo estão entre as prováveis praças de futuros lançamentos. “A expectativa é chegarmos a cerca de 60 unidades, em todo o Brasil, em até cinco anos”, completa.

