Realidade virtual alerta para acidentes com motos

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) realizou, nesta quinta-feira (28) uma atividade educativa com foco na segurança dos motociclistas, com apoio do Lions Club Internacional, junto ao Hospital Pronto Socorro. Foram oferecidos informativos e uma experiência virtual de situações de risco das motos ocorridas na vida real, com uso de um óculos especial, em campo de visão de 360 graus.

