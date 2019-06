Recanto das Rosas apresenta novo apartamento decorado

Quais os três fatores mais importantes na escolha de um imóvel? A pergunta foi feita pelo diretor da Scalla Incorporações, Irineu Dressel, no exclusivo evento para corretores de imóveis realizado no entardecer da última segunda-feira (17), no Residencial Recanto das Rosas. Localização, localização e localização. Foi a enfática resposta dada, lembrando que a excelência do local, o empreendimento mais luxuoso de Gramado, não é por acaso.

O evento contou com a presença de cerca de 100 profissionais imobiliários de Gramado e região para a apresentação do novo apartamento decorado, uma cobertura de 4 suítes + lavabo na torre Sereno. O diretor Antonio Benin, da Benin Imóveis, destacou que o encontro também marca a nova etapa de vendas das últimas unidades do empreendimento. Diferenciais exclusivos foram reforçados junto aos convidados, bem como argumentos de venda. O gerente comercial, André Sauer, lembrou dos incentivos exclusivos oferecidos aos corretores, ressaltando que o Recanto das Rosas não é “mais um” e sim, “o empreendimento”.

Aliando estilo e requinte, o Recanto das Rosas é uma parceria da Scalla Incorporações e da Benin Imóveis e está localizado a poucos metros do centro da cidade e junto da natureza nativa da região. O nome, alusivo à proximidade com a Praça das Rosas, também inspira suas três torres, batizadas com nomes de variedades de rosas: Palomino e Sereno ladeando a Vega, a torre central com apartamentos mais amplos.

Trata-se de um condomínio fechado com toda a comodidade, privacidade e segurança 24h – incluindo 76 câmeras de monitoramento – tendo o alto padrão como o diferencial em cada detalhe. Todos os apartamentos são de frente para o jardim, com orientação Norte, a mais perfeita possível. O projeto arquitetônico é de Derson Casagrande e suas áreas sociais recebem a assinatura das arquitetas Livia Bortoncello e Cristina Maluf. O jardim foi concebido pelo renomado arquiteto Guilherme Takeda, que explorou requintadamente os mais de cinco mil metros quadrados de terreno. Mais informações: www.recantodasrosas.site.

