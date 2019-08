O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros, auditor-fiscal Claudemir Malaquias, concederá nesta quinta-feira (22), às 11h, entrevista coletiva sobre o resultado da arrecadação de tributos federais e contribuições previdenciárias do mês de julho de 2019. A apresentação será no edifício-sede do Ministério da Economia, em Brasília/DF.

