Receita arrecada R$ 119,9 bi em agosto, melhor resultado para o mês em cinco anos

A Receita Federal registrou uma arrecadação total de R$ 119,951 bilhões em agosto. O valor representa aumento real de 5,67%, em comparação ao mesmo mês de 2018. Esse é o maior resultado apurado para o mês em cinco anos, considerando números corrigidos pela inflação.

O resultado foi impulsionado pela arrecadação extraordinária de R$ 5,2 bilhões por reorganizações societárias de empresas. A Receita afirmou que o recolhimento é considerado atípico por ser pontual e não se repetir, e é decorrente de diferentes operações.

Se fossem desconsideradas as receitas atípicas, o Fisco registraria um crescimento nas receitas administradas de 1,54% em agosto, para R$ 111,444 bilhões. Ainda assim, a Receita classifica o aumento como satisfatório e vê o número acima do Produto Interno Bruto (PIB) previsto para o ano (de 0,86%, na projeção do governo).

Além disso, a Receita afirma que os dados do mês foram beneficiados pelo comportamento de variáveis macroeconômicas, do crescimento do ganho de capital na venda de ações em bolsa e do crescimento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em razão do aumento de operações de crédito

