Receita Federal paga restituições do 4º lote do Imposto de Renda hoje

A Receita Federal paga nesta segunda-feira (16) as restituições do quarto lote do Imposto de Renda 2019. O lote inclui também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Ao todo, serão pagos pelo fisco R$,5 bilhões a mais de 2 milhões de contribuintes. O crédito será corrigido em 3,08%, conforme a remuneração da Selic entre maio e setembro deste ano.

Como consultar

As consultas podem ser feitas pela página da Receita Federal na internet. Há, ainda, o aplicativo para tablets e smartphones, que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF, diretamente nas bases de dados da Receita Federal. Veja como fazer:

Pelo telefone, é possível ligar para o Receitafone, no número 146. No computador, acesse o site da Receita e digite seu CPF (apenas números), data de nascimento e os caracteres de verificação (captcha), e clique em “consultar”.

