O Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190) sedia no dia 21 de junho (sexta-feira), às 19h, Recital de Meio de Curso em Contrabaixo Acústico, pelo Instituto de Artes da Ufrgs, de Márcio Bolzan, acompanhado de Érico Bezerra, ao piano. Com orientação do professor doutor Alexandre Ritter, o evento tem entrada franca.

