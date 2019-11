Capa – Magazine Recital de lançamento do CD O Clarinete na obra de Bruno Kiefer de Diego Grendene

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

O CD O Clarinete na obra de Bruno Kiefer é produto do Mestrado Profissional em Música cursado por Diego Grendene (foto) no PROMUS/UFRJ, sob a orientação de Cristiano Alves Foto: Fernanda Chemale/Divulgação Diego Grendene de Souza - foto Fernanda Chemale Foto: Fernanda Chemale/Divulgação

O recital de lançamento do CD O Clarinete na obra de Bruno Kiefer, integra a programação do projeto Quintas Musicais do Goethe-Institut, e acontecerá nesta quinta-feira (28), às 19h30min, no Teatro do Instituto, em Porto Alegre. A entrada é franca com distribuição de senhas no local a partir das 18h30min.

No programa serão apresentadas seis das sete obras que compõem o CD, algumas na íntegra e outras parcialmente. Cada peça possui uma instrumentação diferente com solo, duo, trio e quinteto. Será uma apresentação bastante dinâmica e envolvente. São convidados para a performance com Diego Grendene um time de respeitados músicos: Augusto Maurer – clarinete, Henrique Amado – flauta, Viktoria Tatour – oboé, Ange Paola Bazzani – Fagote, Alexandre Ostrovski Jr. – trompa e Guilherme Goldberg – piano.

Logo após o recital haverá sessão de autógrafos com venda do CD, no valor de R$ 20,00 em dinheiro. O CD tem o selo “A Casa Estúdio”, direção musical de Cristiano Alves e a fabricação da Disc Press Comércio Fonográfico. Já teve seu lançamento no Rio de Janeiro, nos dias 13 e 14 de novembro, na Fundição Progresso dentro da programação do VII Festival Internacional de Clarinetistas do Rio de Janeiro e além de Porto Alegre no dia 28, será lançado também em São Paulo, na UNESP no dia 24 de novembro, dentro da programação do Encontro Brasileiro de Clarinetistas e Claronistas.

Concepção do CD:

O CD O Clarinete na obra de Bruno Kiefer é produto do Mestrado Profissional em Música cursado por Diego Grendene no PROMUS/UFRJ, sob a orientação de Cristiano Alves. A escolha do compositor Bruno Kiefer – um dos mais importantes compositores brasileiros do século XX – como tema desse trabalho teve também um elemento pessoal.

“Quando eu era criança, conheci o compositor, pois este era amigo dos meus pais e frequentava minha casa. O Projeto Prelúdio, a primeira escola de música onde estudei, era dirigida na época por Nídia Kiefer, esposa do compositor. Dois dos filhos de Kiefer, Luciana e Marcelo, foram meus colegas, tocamos juntos algumas vezes. Kiefer faleceu em 1987, quando eu tocava clarinete há apenas um ano. Mesmo assim, tenho lembranças da presença do compositor nas apresentações do Projeto Prelúdio, nas quais toquei flauta doce, em 1985, e clarinete, em 1986. Embora eu só tenha executado as obras de Kiefer após o seu falecimento, posso afirmar que a presença do compositor tem me acompanhado durante a minha carreira, e sempre considero algo especial tocar suas composições”.

Mesmo já conhecendo e tendo tocado algumas obras para clarinete do compositor anteriormente, ao iniciar a pesquisa Diego Grendene se deparou com um vasto material cuja existência ignorava. Este trabalho de descoberta de um repertório novo para ele, somado ao estudo de peças que já havia tocado, resultou neste registro fonográfico, onde estão incluídas sete composições de Kiefer que incluem o clarinete, cada uma com instrumentação diferente. Três destas – Pequena Música, Música para Dois e Poema do Horizonte III – até onde foi apurado, não haviam sido gravadas anteriormente.

Serviço:

O que: Lançamento do CD “O Clarinete na obra de Bruno Kiefer” de Diego Grendene no projeto “Quintas Musicais” do Goethe-Institut

Quando: 28 de novembro de 2019 – quinta-feira

Hora: 19h30min

Local: Teatro do Goethe-Institut Porto Alegre – Rua 24 de outubro, 112

Entrada Franca

Distribuição de senhas: a partir das 18h30min do dia 28, no local

Observações: após o lançamento haverá venda do CD com sessão de autógrafos no hall do Goethe-Institut – Valor: R$ 20,00 em dinheiro

Produção cultural: AtmosFERA Produções Culturais e Audiovisuais atmosferacultura@gmail.com | WhatsApp: (54) 9 99987307

