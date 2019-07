A Assembleia Nacional da França aprovou uma lei para a reconstrução da Catedral de Notre-Dame, em Paris, destruída por um incêndio em 15 de abril. A votação terminou com 91 votos a favor, oito contrários e 33 abstenções. A medida aprovada poderá permitir a construção de um novo pináculo com características modernas, em substituição ao anterior, do século 19.

