Recuperado, Michel vira opção e disputa vaga com Darlan para o jogo contra o Fla

Apesar da baixa de Matheus Henrique, o técnico Renato Portaluppi voltou a ter mais uma opção para formar a dupla de volantes na partida do final de semana, contra o Flamengo. Recuperado de dores no joelho direito, Michel tem treinado normalmente e entra na disputa pela titularidade.

Com M. Henrique servindo à Seleção Olímpica, assim como o goleiro Phelipe Megiolaro, a composição da dupla de volantes é uma das dúvidas no time para o enfrentamento de domingo, na Arena. Maicon, que ficou de fora da última rodada, deve retornar ao time, sendo um dos componentes. A outra vaga fica em disputa entre Darlan e Michel, já que Rômulo só pode atuar mediante a pagamento de multa, por questões contratuais.

Ainda com relação a escalação, David Braz assume a posição de Kannemann, que está com a Seleção Argentina, formando a defesa ao lado de Pedro Geromel.

No trabalho desta quinta-feira, o técnico Renato Portaluppi comandou mais uma atividade sem dar indicativo de time. Os jogadores realizam um coletivo em campo reduzido.

Outra boa notícia nos últimos treinamentos, vem sendo a presença de Felipe Vizeu. O centroavante, que sofreu um problema grave nos ligamentos do joelho esquerdo, tem participado dos treinos com bola e pode ser novidade no banco de reservas.

Nesta sexta-feira, o grupo tem mais um trabalho marcado, quando o treinador deve definir os últimos ajustes na equipe. No sábado, o elenco ainda realiza um último treino.

Depois da queda na Copa Libertadores, o Grêmio volta a reencontrar o time rubro-negro neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena. Enquanto os cariocas seguem na busca do titulo do Brasileiro, o time gaúcho, que está no G-4, busca garantir a classificação direta à competição continental do próximo ano.

