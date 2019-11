Rio Grande do Sul Rede Pampa é uma das premiadas na 36ª edição do Prêmio Carrinho AGAS

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

Os premiados da noite. (Foto: O Sul)

A Rede Pampa de Comunicação foi uma das 42 empresas agraciadas na 36ª edição do Prêmio Carrinho AGAS. O presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, e seu pai, Otávio Gadret, presidente do Conselho da Rede Pampa, receberam o prêmio “De Pai pra Filho”, na categoria Imprensa. A cerimônia ocorreu nos salões do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

Também prestigiaram o evento o presidente da Assembleia Legislativa do RS, Luís Augusto Lara, o deputado estadual, Rodrigo Lorenzoni, entre outras autoridades.

Alexandre Gadret destacou o fortalecimento da parceria entre esferas tão relevantes para a sociedade. “Fortalece nossa relação e a união que a nossa área tem com a AGAS. E assim podemos prestigiar esse setor que ajuda tanto nosso estado”, destacou.

Já o presidente da AGAS, Antônio Longo, falou sobre o objetivo de reconhecer empresas e instituições que fazem a diferença no mercado. “É uma honra podermos homenagear empresas e personalidades tão importantes. Os supermercadistas conhecem a realidade do mercado. Felizmente, nesse ano criamos troféu De Pai pra Filho e, para nossa satisfação, nossa categoria elegeu a família Gadret por serem pessoas que reconhecem e continuam fazendo história no seu meio”, disse.

Confira a lista completa dos premiados:

Melhor Fornecedor de Queijos – Cooperativa Santa Clara

Melhor Fornecedor de Embutidos – Excelsior Alimentos

Melhor Fornecedor de Iogurtes – Cooperativa Piá

Melhor Fornecedor de Biscoitos – Isabela

Melhor Fornecedor de Massas – Orquídea

Melhor Fornecedor de Mercearia – Commodities Pirahy Alimentos

Melhor Fornecedor de Matinais – Kellogg´s/ Parati

Melhor Fornecedor de Cafés – Nestlé

Melhor Fornecedor de Balas e Doces – Docile

Melhor Fornecedor de Chocolates – Neugebauer

Melhor Fornecedor de Conservas – Conservas Oderich

Melhor Fornecedor de Barras de Cereal – Ritter

Melhor Fornecedor de Sucos em Pó – Mondelez

Melhor Fornecedor de Sucos Prontos – Suvalan

Melhor Fornecedor de Refrigerantes – Coca-Cola Femsa

Melhor Fornecedor de Águas Minerais – Bebidas Fruki

Melhor Fornecedor de Cervejas – Ambev

Melhor Fornecedor de Espumantes – Cooperativa Vinícola Garibaldi

Melhor Fornecedor de Vinhos – Cooperativa Vinícola Aurora

Melhor Fornecedor de Higiene e Beleza – Unilever

Melhor Fornecedor de Fraldas – P&G

Melhor Fornecedor de Produtos de Limpeza – Girando Sol

Melhor Fornecedor de Papéis – Mili

Melhor Fornecedor de Bazar – Tramontina

Melhor Fornecedor de FLV – Silvestrin

Melhor Fornecedor de Rações Pet – Nutrire

Melhor Fornecedor de Carne Bovina – Frigorifico Silva

Melhor Fornecedor de Frango – Ave Serra

Melhor Fornecedor de Energéticos – Bebidas Grassi

Melhor Fornecedor de Equipamentos – Eletrofrio

Melhor Fornecedor de Inclusão Digital – Open Solution

Melhor Fornecedor de Suprimentos e Embalagens – Lema Embalagens

Distribuidor do Ano – Oniz Distribuidora

Produto Lançamento do Ano – ChocoBiscuit Bauducco

Melhor Promoção Comercial na Expoagas – Girando Sol

Gerente do Ano – Elton Laux – Conservas Oderich

Reconhecimento Agas – Programa Nota Fiscal Gaúcha

Empresário do Ano – Eduardo Bier – Dado Bier Cervejaria

Mulher SupermercadistaT – Elzira Maria Cagliari Nicolini – Supermercados Nicolini

Agas Jovem de Pai pra Filho – Segmento Imprensa – Otávio e Alexandre Gadret – Rede Pampa

Agas Jovem de Pai pra Filho – Segmento Indústria – Zildo de Marchi, Paulo e Izabel – Uniagro

Agas Jovem de Pai pra Filho – Segmento Personalidade Pública – Onyx e Rodrigo Lorenzoni

