Rede Pampa promove pré-estreia em parceria com Espaço Z e Universal Pictures

A Rede Pampa de Comunicação, em parceria com o Espaço Z e a Universal Pictures, promoveu nesta terça-feira (27) a pré-estréia do filme O Bebê de Bridget Jones. A exibição ocorreu às 21h no cinema do shopping Bourbon Ipiranga, na Capital. Cento e trinta convidados, entre autoridades, clientes e funcionários do grupo assistiram a comédia romântica que chega aos cinemas brasileiros no dia 29 de setembro.

Sinopse

Depois de tantas idas e vindas, Bridget Jones (Renée Zellweger) e Mark (Colin Firth) finalmente se casam. Não demora muito, entretanto, para que a vida pregue mais uma peça neles e eles acabam se separando. Em crise no trabalho, tentando manter uma boa relação com o ex e engatando um novo romance (Patrick Dempsey), Bridget tem uma surpreendente revelação: está grávida – e não tem certeza de quem é o pai da criança.

