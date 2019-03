Rede Plaza e UFO se unem para ressignificar a hotelaria

Com um projeto inédito, a Rede Plaza e a EXO, que detém a marca de espaços compartilhados UFO, se unem para lançar um novo conceito em hospedagem: O UFO Space Plaza. Reunindo hotelaria, coworking, coliving, mall e espaços de conveniência, o UFO Space Plaza São Rafael ampliará sua capacidade de gerar networking e, consequentemente, novos negócios. “Um hotel sempre foi um HUB por natureza, conectando hóspedes de diferentes perfis e demandas com a cidade. Incorporamos, agora, a atuação colaborativa do coworking, oferecendo também ambientes corporativos e inúmeras possibilidades de conexão”, destaca o CEO do UFO, Walker Massa.

Para o CEO da Rede Plaza de Hotéis, Roberto Rotter, este será um novo marco para a empresa e irá ressignificar o conceito de hospedagem. “Essa transformação dá continuidade ao nosso pioneirismo em projetar o futuro, fazendo jus ao nosso slogan ‘hospitalidade em transformação’”, enfatiza. A Gerente de Marketing da Rede Plaza, Cláudia Peixoto Hörbe, acrescenta: “Completamos 60 anos e estamos criando um novo modelo de ocupação. Esse será um processo de reconstrução e conhecimento da hotelaria e de toda a área econômica e social que circunda o negócio”, afirma.

Estrutura UFO Plaza

Com seus 26 mil metros quadrados no Centro Histórico de Porto Alegre, o UFO inicia no Plaza São Rafael, como piloto, e tem potencial de expansão para outras cidades. Com um investimento estimado em R$ 20 milhões, a estrutura contará com duas torres, sendo uma com 16 andares de hotelaria e 214 quartos, e outra com nove andares destinadas ao coworking e coliving. Além disso, ainda contará com um rooftop para happy hour, serviços no formato pay-for-use, Mall com oito lojas, três restaurantes (sendo um panorâmico), um pub/bar, 12 salas de reuniões no conceito pay-for-use, dois auditórios para eventos, quatro mini-auditórios, estúdio de multimídia, MakerSpace, berçário e espaço Pet Friendly.

De acordo com Walker Massa, o projeto irá posicionar o UFO Space Plaza São Rafael como um centro de inovação urbana. “O objetivo é atrair um mix inteligente de empresas e instituições que buscam a geração de soluções a problemas urbanos, transformando-os em oportunidades de negócios, com impacto econômico, social e ambiental”, explica. Além disso, os diferentes clientes que utilizarem a unidade do UFO Space Plaza terão acesso aos demais espaços da marca, tornando-se membro de uma rede que já conta com a unidade UFO Space/Store, no Park Shopping Canoas, vencedora na categoria de melhor projeto de coworking em 2018 no prêmio internacional Frame Awards, e da mais recente unidade instalada na Zona Sul de Porto Alegre, o UFO Space/Office.

Rede Plaza lança novo conceito de hospedagem (Crédito: Mov.in.) Rede Plaza lança novo conceito de hospedagem (Crédito: Mov.in.) Rede Plaza lança novo conceito de hospedagem (Crédito: Mov.in.) Rede Plaza lança novo conceito de hospedagem (Crédito: Mov.in.)

Deixe seu comentário: