Redemac inaugura sua segunda loja em Butiá. Em quatro meses, rede abre duas lojas na cidade

Em pleno processo de expansão, a Redemac, maior rede associativa de materiais de construção do sul do país, iniciou a segunda operação em Butiá. A filial de 342m2 abriu suas portas no dia 27 de outubro na Rua Julieta Carvalho Gonzáles, 517, com um mix de 6.500 produtos. Esta é a segunda loja do associado Redemac Bella Morada que já havia inaugurado em junho seu primeiro ponto na cidade.

“Ficamos tão satisfeitos com o retorno que tivemos com a nossa primeira operação que já nos sentimos motivados a abrir nossa segunda loja em Butiá. Esta movimentação só confirma a força da Redemac no Estado e o potencial econômico do município”, comenta Kaito Garcia, lojista associado da Redemac Bella Morada.

“Estamos muito orgulhosos com o desempenho da Redemac em Butiá. A abertura de uma segunda loja em tão pouco tempo nos mostra que estamos no caminho certo como rede associativa. Hoje já estamos presentes em 68 municípios gaúchos com 85 lojas no RS e vamos continuar crescendo”, afirma Edson Berbigier, presidente da rede.

Deixe seu comentário: