Redemac triplica o prêmio da promoção “meu galpão de cara nova”

Criado pela agência Bistrô, o concurso mais gaudério do RS muda dinâmica e premia com R$ 20 mil as entidades tradicionalistas campeãs de três grandes regiões do Estado.

Em sua terceira edição, a Redemac, maior rede associativa de materiais de construção do Rio Grande do Sul, regionalizou o concurso Meu Galpão de Cara Nova, dividindo em três etapas: Interior, Capital/Região Metropolitana e Litoral. Cada uma delas terá seu próprio período de inscrição, votação e seleção, bem como dois finalistas e um campeão por região.

As inscrições da etapa Interior já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 28 de abril através do site gshow.globo.com. O grande vencedor desta região será conhecido no dia 23 de junho durante o programa Galpão Crioulo e vai receber um vale-presente de R$ 20mil em produtos da Redemac.

A etapa Capital/Região Metropolitana acontece entre os dias 23 de junho a 22 de setembro e a do Litoral vai de 15 de setembro a 22 de dezembro.

O “Meu Galpão de Cara Nova”, quadro do programa Galpão Crioulo da RBSTV é um concurso cultural entre as entidades tradicionalistas das regiões de cobertura da RBS.

Para participar é preciso se inscrever no site do Galpão contando a história da entidade e respondendo a pergunta: “Por que a tua entidade tradicionalista merece ganhar este vale-presente?

O vencedor de cada região, além de ganhar o prêmio para reformar sua sede, ainda vai ser palco da gravação de um programa do Galpão Crioulo.

