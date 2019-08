Reencontro nas quartas: relembre a última partida entre Inter e Flamengo na Libertadores

*Valéria Possamai

A quarta-feira definiu o caminho das quartas de final da Copa Libertadores. Com a vitória por 2 a 0 no Beira-Rio e classificação nos pênaltis no Maracanã, Inter e Flamengo irão protagonizar um dos duelos de mata-mata do torneio continental. Encontro que já ocorreu na edição de 1993.

Contudo, os capítulos deste confronto há 26 anos, não traz boas recordações para os colorados.

Na disputa da Copa Libertadores de 1993, Inter e Flamengo se enfrentaram na fase de grupos. Em 10 de fevereiro daquele ano, gaúchos e cariocas faziam o duelo de estreia no Beira-Rio, pelo Grupo 4. A partida terminou em 0 a 0.

No jogo de volta, no Rio de Janeiro, o time rubro-negro venceu por 3 a 1, que culminou na eliminação dos colorados na competição. O Fla caiu nas quartas de final, contra o São Paulo, que levou o título daquele ano.

Em números gerais, Inter e Flamengo já se enfrentaram em 76 oportunidades. Os números apontam 25 vitórias do lado colorado, 30 vitórias do lado do mengão e 21 empates.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

