O Governo do RS, a Assembleia Legislativa e o SESCON-RS vão promover o Painel Reforma Tributária – Proposições, no dia 29 de agosto na Expointer. O Painel inicia às 9h, na Casa da Ocergs no Parque de Exposições Assis Brasil. O evento é gratuito e aberto ao público geral, porém com inscrições limitadas. Mais informações pelo email eventos@sesconrs.com.br.

Deixe seu comentário: