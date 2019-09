Região do Veneto é homenageada no cardápio do Sette Pasta Bar

O menu especial Regiões da Itália Sette Pasta Bar entra no segundo mês. Depois da Toscana, homenageada em agosto, agora é a vez de Veneto. O projeto promove uma viagem pelo país europeu através dos seus sabores.

Até o fim do mês, o Sette Pasta Bar traz o Settembre del Veneto: menu especial que fica disponível além do cardápio tradicional da casa com opção de entrada, duas sugestões de prato principal e sobremesa. Para acompanhar há uma sugestão de drink exclusivo: o cherry spritz, com licor de cereja, fruta típica daquela região.

São 2 menus diferentes por mês – um por quinzena. Para quem quiser conferir essa novidade, o menu especial Settembre del Veneto fica disponível em todos os dias de operação da casa até final de setembro. As opções são de livre escolha, podendo ser escolhida a sequência de pratos ou ainda apenas um deles.

A região de Veneto, localizada no nordeste da Itália, é a segunda região mais visitada do país e tem a romântica Veneza como sua capital. Também engloba, entre outras províncias, a de Verona. O local foi escolhido como representante desta segunda edição devido a grande quantidade de imigrantes vindos dessa região para o Brasil, em especial ao Rio Grande do Sul. Algumas das inspirações culinárias mais famosas do Veneto, como a polenta e risoto, são hoje pratos do dia a dia de muitos gaúchos, especialmente da região da serra. Neste especial, o chef Fernando Einloft traz uma seleção de pratos típicos da culinária de lá com o seu olhar.

No próximo mês, o Sette Pasta Bar deve trazer a Sardenha e sua culinária baseada em frutos do mar. O projeto vai até novembro, sempre com uma região diferente, e em dezembro haverá uma retomada dos pratos que fizeram mais sucesso nesse período.

Serviço/ Sette Pasta Bar / Menu Regiões da Itália/ Local: Sette Pastabar, Rua Auxiliadora, 248 | Porto Alegre – RS/ Terças a Sábados: 19h às 23h/ Dom: 12h às 15h. Telefone: (51) 3012-2926/ Instagram: Sette Pasta Bar

Cardápio Settembre del Veneto

ANTIPASTO

Arancini Risi Bisi:

bolinho de risoto | ervilha | mozzarella de búfala | pesto de hortelã

R$ 33,00

Casunziei:

Mezzaluna de ricota de cabra e beterraba | manteiga e sálvia | queijo parmigiano reggiano

R$ 50,00

Baccala Vicentina:

Posta de bacalhau grelhada | polenta mole | manteiga | aliche | salsa.

R$ 65,00

Verrine de Tiramisú:

Creme de mascarpone | chocolate | café | praliné de bolacha champanhe.

R$ 17

