Regra de distribuição dos recursos do pré-sal prejudica o RS

A regra de distribuição de recursos do pré-sal para exploração de petróleo são prejudiciais ao Rio Grande do Sul, na avaliação do governador Eduardo Leite. O problema estaria nos critérios aprovados no Senado para a divisão dos recursos, da chamada Cessão Onerosa do Pré-Sal, que privilegiam outros Estados, em detrimento do Rio Grande do Sul. Como o projeto retorna à Câmara, ontem o governador gaúcho esteve em Brasília para conversar com deputados federais sobre esta dificuldade que afetará também outros estados. A mudança sugerida, ampliaria o critério de distribuição dos recursos, atualmente vinculado apenas ao Fundo de Participação dos Municípios. O governo gaúcho sugere a inclusão do Fundo de Exportação e a Lei Kandir como referências para a distribuição dos recursos.

Novo PGR

A nomeação do subprocurador augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República confirmou as expectativas dos últimos dias. Ele não integra a lista tríplice da Associação dos Procuradores. O presidente Jair Bolsonaro já havia afirmado em Pelotas no último dia 12 de agosto, que o perfil do novo procurador seria “um PGR que tenha a bandeira do Brasil na mão e a Constituição na outra, é isso que eu quero. Não podemos ter uma pessoa radical na questão ambiental, que aja de uma forma xiita. Não podemos ter uma pessoa que atrapalhe o ministro Tarcísio, quando quer rasgar uma estrada”. Entre aliados do presidente, a crítica está no fato de Augusto Aras ser amigo pessoal do ex-governador da Bahia Jacques Wagner, do PT.

Bibo cortado do WhatsApp do PSL

O deputado federal Bibo Nunes, que entrou com representação do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pedindo a cassação do presidente do seu partido, Luciano Bivas, sofreu ontem nova represália. Bibo, por determinação de Bivar, teve seu nome cortado do grupo de WhatsApp dos deputados do PSL.

Sebastião Mello quer confrontar com Eduardo Leite

A insistência do deputado estadual Sebastião Melo, do MDB, em promover um debate publico na Assembleia Legislativa sobre a venda das ações do Banrisul, ganhará novos lances. Inconformado com a disposição do governo em esvaziar a audiência pública, sob alegação da exigência de sigilo imposta pela Comissão de Valores Mobiliários, Melo pensa em convocar o governador e integrantes da direção do banco. Há quem entenda, na base do governo no legislativo, que Sebastião Melo busca com esse terma, marcar posição com foco na eleição para a prefeitura de Porto Alegre em 2020, quando pretende enfrentar ao prefeito Marchezan Júnior, companheiro de partido do governador Eduardo Leite.

Armadilha para o MTST

Presidente das Lojas Havan, o empresário Luciano Hang volta a publicar nas redes sociais uma “armadilha” que ele diz ser invenção sua, para botar para a correr integrantes do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto: Um pão recheado com três fatias de mortadela e uma carteira de trabalho.

