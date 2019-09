Reino Unido intercepta 86 migrantes que atravessaram o Canal da Mancha

As autoridades britânicas anunciaram nesta quarta-feira (11) que interceptaram 86 migrantes que atravessaram o Canal da Mancha em pequenas embarcações. De acordo com as informações oficiais, tratou-se de uma das maiores operações de detenção de migrantes dos últimos meses na zona.

Os migrantes, incluindo mulheres e crianças, eram procedentes de oito países e foram localizados em cinco embarcações em diferentes pontos da costa Sul do país. Entre os países estão cidadãos etíopes, iranianos, iraquianos e vietnamitas. “Cruzar o Canal da Mancha em uma pequena embarcação representa um grande risco. Os grupos criminosos que organizam as viagens são cruéis e não se importam com a perda de vidas”, afirmou uma porta-voz do ministério britânico do Interior.

As tentativas de cruzar clandestinamente o Canal da Mancha se intensificam no verão, período em que os traficantes de pessoas aproveitam o clima moderado para tentar chegar no Reino Unido pela rota marítima comercial mais transitada do mundo.

No dia 29 de agosto, os ministros do Interior do Reino Unido e da França reuniram-se para analisar as travessias de migrantes, tendo sido abordado o eventual pedido de financiamento pelo governo de Londres para operações policiais no Canal da Mancha.

No decorrer do ano, quase 1,5 mil migrantes tentaram atravessar o Canal da Mancha, de acordo com as autoridades marítimas francesas, contra 586 em 2018.

Canal da Mancha

O canal da Mancha é um braço de mar que faz parte do oceano Atlântico e que separa a ilha da Grã-Bretanha do norte da França e une o mar do Norte ao Atlântico. Em francês ele é chamado La Manche, em alemão Der Ärmelkanal e em inglês English Channel.

