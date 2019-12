Mundo Relatório acusa Donald Trump de abuso de poder ao pressionar a Ucrânia

3 de dezembro de 2019

Relatório divulgado nesta terça-feira (03) pelo Comitê de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos diz que o presidente Donald Trump “usou o poder de seu cargo para solicitar interferência estrangeira a seu favor nas eleições de 2020”.

“O esquema do presidente Trump subverteu a política externa dos Estados Unidos em relação à Ucrânia e desgastou nossa segurança nacional em favor de duas investigações de motivações políticas que poderiam ajudar sua campanha presidencial rumo à reeleição”, diz o relatório.

No inquérito de impeachment contra Trump, o republicano é acusado de ter pedido ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que investigasse o ex-vice-presidente Joe Biden e o filho dele, Hunter. O político do Partido Democrata é pré-candidato à Casa Branca.

Trump não nega que tenha conversado sobre o assunto com Zelensky – inclusive, a própria Casa Branca divulgou transcrições da conversa. Porém, segundo o presidente dos EUA, não houve nenhuma troca de favores que pudesse levá-lo a perder o cargo.

Apresentado pelo chefe do Comitê, o deputado democrata Adam Schiff, o relatório também afirma que Trump agiu conscientemente para obter favorecimento pessoal. O texto ainda cita as denúncias de interferência da Rússia na campanha de 2016, que resultaram em uma longa investigação contra o presidente norte-americano. “A má conduta do presidente não foi uma ocorrência isolada nem um produto de um presidente ingênuo”, afirma o texto.

O documento apresentado nesta terça-feira é uma das etapas do inquérito de impeachment contra Trump. A partir desta quarta, começam as audiências que determinarão as acusações formais que serão apresentadas aos deputados norte-americanos.

O que diz o relatório?

O Comitê de Inteligência da Câmara apresentou o relatório concentrado em duas possíveis irregularidades cometidas por Trump. Caberá ao Comitê de Justiça analisar e apresentar as acusações formais com base nessas conclusões.

Má conduta: Trump condicionou um encontro oficial e ajuda militar à Ucrânia a anúncios de investigações que favoreceriam a campanha do presidente dos EUA pela reeleição. Obstrução: Trump obstruiu o inquérito de impeachment ao instruir testemunhas e agências que ignorassem as intimações oficiais da Câmara.

Assim, os investigadores concluíram que Trump não só agiu de maneira irregular no telefonema com Zelensky como tentou atrapalhar o inquérito e intimidou testemunhas.

Uma dessas testemunhas era Marie Yovanovitch, ex-embaixadora dos EUA na Ucrânia. Enquanto testemunhava diante de deputados sobre a pressão que o presidente teria exercido contra ela, Trump disparou uma série de mensagens no Twitter contra a diplomata. “Tudo ficou mal nos lugares onde ela passou”, escreveu o republicano.

