Renato Portaluppi comemora atuação e destaca ímpeto do Grêmio em decisões: “Cresce bastante”

*Valéria Possamai

A vitória por 2 a 0 sobre o Athlético-PR foi bastante elogiada pelo técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. Além da conquista da vantagem no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, o comandante gremista vibrou com o desempenho do time e retomada do “futebol que encantou o Brasil”, na noite desta quarta-feira (13), na Arena.

“Acima de tudo, foi uma grande apresentação do Grêmio. Na minha opinião, hoje, o Grêmio voltou mais do que nunca a jogar. Nessa altura das competições o Grêmio cresce bastante. Foi uma grande partida”, ressaltou o treinador.

André, mais uma vez, esteve em pauta na entrevista coletiva. Autor de um dos gols do jogo, o centroavante teve a atuação elogiada pelo comandante, que tratou de ressaltar a confiança no camisa 90. “Quem conhece os jogadores é o treinador. O treinador sabe o que pode tirar do jogador. Algumas pessoas aqui no Rio Grande do Sul, às vezes, pegam muito pesado com os jogadores. O André jogou muito bem”.

Apesar da vantagem construída nesta primeira partida, Renato pregou cautela quanto a disputa de uma das vagas às finais. Em sua avaliação, o time conquistou uma pequena e sabe que terá um enfrentamento duro na partida de volta, na Arena da Baixada.

‘Não está nada decidido, tem muita coisa pela frente. O Athletico é muito forte na casa deles, e temos que tomar muito cuidado. De maneira alguma está decidido. O Grêmio é forte em todos os sentidos. Eu não treino uma equipe, eu treino um grupo. O sistema defensivo é muito bom. O Athletico é forte dentro de casa, mas temos essa pequena vantagem”, declarou o treinador gremista.

Com os resultados positivos construídos por Grêmio e Inter em seus primeiros jogos, uma decisão em um clássico Grenal fica cada vez mais eminente. O cenário ainda é tratado com precaução, mas é visto com orgulho pelo protagonismo assumido pelo futebol gaúcho no cenário nacional. “O Grêmio, junto com o Inter – isso é um orgulho para Rio Grande do Sul -, é a única equipe que está nas três competições. O Grêmio está em três competições, é bom que eu possa lembrar as pessoas às vezes. Seria maravilhoso para o futebol gaúcho, mas não tem nada definido. Nenhum dos quatro clubes está carimbado para a final. Qualquer um pode chegar”.

Com os gols de André e Jean Pyerre, o Grêmio pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, no dia 4, do próximo mês, na Arena da Baixada, que garante a ida para mais uma final da Copa do Brasil.

Números de Renato Portaluppi em decisões com o Grêmio

📊 Renato em mata-mata no 🇧🇼#Grêmio (2016/19) @rdgrenal 🥅 59 Jogos (LA, CB, MUN, REC, GAU e 1ª Liga)

✅ 34 Vitórias

⛔ 16 Empates

❎ 9 Derrotas

⚽ 95 Gols Marcados

❌ 30 Gols Sofridos

📊 66% Aprov ➡️ 20 Classificações

🚫 5 Eliminações

🥈 1 Vice

🏆 5 Títulos 📋🔥⚽ 📷 @Gremio pic.twitter.com/ys3IRl7q7b — Lucas Arruda (@_arrudaluc) August 15, 2019

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: