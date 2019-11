Renato Portaluppi elogia Bolsonaro e o convida para assistir a um jogo do Grêmio

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, disse nesta sexta-feira (15), em entrevista coletiva antes do jogo contra o Flamengo, que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo um ótimo trabalho e irá “mudar o Brasil”. O treinador afirmou ainda que chamou o presidente para assistir a um jogo do tricolor gaúcho. As informações são da revista Veja e da Rádio Grenal.

A declaração de Renato ocorre um dia depois da confirmação da ida de Bolsonaro ao jogo entre Santos x São Paulo, pela Vila Belmiro. Antes da confirmação da ida do presidente à Vila Belmiro, no sábado, a torcida santista subiu a hashtag “BolsonaronaVilaNão” no Twitter. O técnico Jorge Sampaoli, avesso ao governo do presidente brasileiro, não gostou da notícia e afirmou que espera não ter nenhum contato direto com o presidente antes ou depois do clássico.

“Eu mandei um vídeo para ele na última segunda, ele me ligou segunda à noite, depois conversamos na terça-feira. Aproveitei e convidei para assistir o jogo do Palmeiras com o Grêmio. Ele disse que faria o possível, mas de repente estaria com a agenda um pouco cheia. Fiquei feliz por ter conversado com ele, ter retornado a ligação. É o presidente do Brasil, não é torcedor do Palmeiras, Flamengo, Botafogo, do Grêmio. Ele é presidente do Brasil. Ele tem uma bandeira só, a do país”, disse o treinador do Grêmio.

O jogo que Renato afirma ter convidado Bolsonaro para assistir acontece no próximo dia 24, em São Paulo, com mando do Palmeiras, time que o presidente torce. A partida, pelo Brasileirão, está agendada para um dia depois da final da Libertadores da América entre Flamengo e River Plate. O jogo será no Peru e o presidente deve ir ao país assistir à partida.

“Ele gosta de futebol, torce por todo mundo, gosta do esporte. Aproveitei, parabenizei pelo trabalho dele, do doutor Sérgio Moro, da equipe toda, pelo grande trabalho que estão fazendo. Muita gente pode achar que não, mas acho que ele faz um excelente trabalho. Ele vai dar jeito no Brasil, ele vai mudar o Brasil”, afirmou o treinador do Grêmio. Neste sábado, o time gaúcho recebe o Flamengo em Porto Alegre, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro confirmou, por meio de uma live no Facebook, ter recebido o convite do técnico do Grêmio Renato Portaluppi para assistir a partida da próxima rodada, no dia 24, quando o tricolor gaúcho enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque.

“Conversei ontem com Renato Gaúcho, e ele me convidou ao jogo Palmeiras e Grêmio em São Paulo, no domingo. Vai ficar um pouco difícil, se tiver algum evento domingo, para não falarem que eu fui a São Paulo só para ver jogo, a gente assiste ao jogo e volta segunda-feira para cá”, afirmou o presidente durante a transmissão em vídeo.