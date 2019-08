Renovado! Jean Pyerre prorroga seu contrato com o Grêmio até 2023

Titular absoluto de Renato Portaluppi, o meia Jean Pyerre, de 21 anos, vem fazendo boas partidas dentro de campo. Na tarde desta quinta-feira (15), o jogador prorrogou seu contrato com o Grêmio até dezembro de 2023.

O atleta, formado nas categorias de base do clube, já jogou na equipe titular 56 vezes e marcou nove gols. Ele disse estar muito feliz com a renovação e agradeceu o apoio da torcida gremista. “Estou muito feliz com essa renovação! Que tenhamos muitas alegrias por vir nos próximos anos”, terminando com a frase que é sua marca registrada. “É os guri”.

Natural de Alvorada, o jogador passou a integrar o elenco principal desde o ano passado e esteve presente nas conquistas dos títulos dos Campeonatos Gaúchos em 2018 e 2019, além da Recopa Gaúcha, também em 2019.

Outra Renovação

Quem também prorrogou seu contrato foi o zagueiro Marcelo Oliveira. Ele assinou com o tricolor até dezembro de 2020.

