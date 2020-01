Brasil Represa se rompe em fazenda de Pontalina, no Estado de Goiás, e causa destruição

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2020

Represa se rompeu em Pontalina e inundou a região. Foto: Reprodução Represa se rompeu em Pontalina e inundou a região. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera) Foto: Reprodução

Uma represa rompeu-se neste sábado (4) em uma fazenda de Pontalina, no centro de Goiás, segundo informou a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Dono de uma chácara, João Batista contou que a água destruiu a propriedade onde ele mora com a mulher. Ele afirmou que o espaço foi tomado por lama.

“A gente se salvou por sorte. Eu e minha esposa seguramos em uma árvore para não sermos levados pela água. Perdi tudo, 26 porcos, 40 galinhas, cinco cachorros”, contou.

Um temporal cai desde a noite de sexta-feira (3) e têm contribuído para inundar a cidade. Vídeos registrados por moradores mostram casas, ruas e quadras alagadas, além de uma rodovia alagada na saída de Pontalina.

O rompimento da barragem aconteceu por volta das 10h, na Fazenda São Lourenço das Guarirobas. A Semad declarou, em nota, que tomou conhecimento dos fatos na manhã deste sábado e, imediatamente, enviou fiscais para acompanhar os acontecimentos no local e formou um gabinete de crise composto pela secretaria, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

“Pelas imagens, a principal hipótese é de que a barragem rompeu pela ombreira lateral esquerda. A avaliação final, contudo, somente será conclusiva com base em estudo após o nível da água baixar”, informou a pasta.

A secretaria informou ainda que a barragem “estava regular quanto à outorga para o barramento e uso de água. Também possuía licenciamento ambiental concedido pelo município de Pontalina, que tem competência para a emissão.

No entanto, conforme a Semad, a represa “estava irregular quanto ao cadastro de segurança da barragem, uma vez que o prazo para regularização expirou em 31 de dezembro de 2019 e o detentor não informou ao governo qualquer dado sobre o estado de conservação da estrutura”.

Área de captação de água submersa

A Companhia de Abastecimento de Água de Goiás (Saneago) informou, em nota, que a chuva causou uma “inundação, de cinco metros”, da área de captação de água de Pontalina.

“Motores, quadro de comando e uma série de outros equipamentos estão submersos. Com isso, o sistema de abastecimento de água foi paralisado”, informa a Saneago.

De acordo com a companhia, técnicos aguardam a diminuição do volume de água “para avaliar a condição de todos os equipamentos e executar os reparos necessários para a normalização do sistema”.

Risco de vazamento de esgoto

A companhia afirma também que, como houve o problema com a represa, há transtornos ao sistema de esgoto. “A estação elevatória final de esgoto e poços de visita foram danificados, podendo ocasionar extravasamentos no município”, informa a Saneago

“Uma força tarefa está monitorando, atentamente, a situação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário”, garante a companhia.

Falta de energia

Responsável pela distribuição de energia em Goiás, a Enel informou, em nota, que cerca de 100 clientes estão com fornecimento de energia interrompido. “A companhia encaminhou equipes extras de atendimento emergencial para prestar apoio à região e os técnicos estão enfrentando dificuldades de deslocamento devido à situação encontrada na cidade”.

