Representantes de Netflix e Amazon estarão no 7º Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre

O maior festival de roteiro audiovisual da América Latina será sediado em Porto Alegre na sua 7ª edição. O Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (Frapa), acontecerá de 2 a 5 de julho na Cinemateca Capitólio Petrobras e no campus I da Faculdade Senac Porto Alegre. A organização espera receber cerca de 450 pessoas, entre convidados, players e inscritos. Estão programados mais de 300 encontros nas Rodadas de Negócios durante os quatro dias de festival e atividades simultâneas.

O evento reunirá mais de 50 convidados de todo o país. Palestras, debates, workshops, concursos de roteiro e curtas fazem parte da atração. Entre os destaques deste ano estão a roteirista carioca Antonia Pellegrino, do documentário “Primavera das Mulheres” e George Moura, escritor das minisséries televisivas “Amores Roubados” e “Onde Nascem Os Fortes”.

No dia da abertura, será exibido a pré-estreia do longa “Ilha” (2018), de Ary Rosa e Glenda Nicácio, vencedor dos prêmios de melhor roteiro e ator (Aldri Anunciação) no Festival de Brasília.

As rodadas de negócios trazem representantes de empresas como Netflix, Fox, Amazon Prime Video, O2 Filmes, RT Features, Globo Filmes e Conspiração Filmes. A mostra internacional de curtas traz 12 títulos, escolhidos entre mais de 180 filmes, e inclui premiações ligadas ao roteiro como ‘melhor personagem’ e ‘melhor final’.

Deixe seu comentário: