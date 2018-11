Um churrasco entre amigos realizado em Garça (SP), no último fim de semana, terminou com um resgate inusitado. O carro de um dos participantes da festa caiu dentro da piscina e mobilizou todos os convidados. As imagens do “resgate” viralizaram na internet. Os vídeos mostram os instantes seguintes ao acidente e a força-tarefa montada para tirar o carro da água.