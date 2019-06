Restaurantes populares

A Prefeitura de Porto Alegre lança nesta quarta-feira (05) edital público para que Organizações da Sociedade Civil prestem um novo formato de atendimento no fornecimento de refeições sociais. O ato acontece no Salão Nobre do Paço Municipal, às 11h. A iniciativa da prefeitura visa à descentralização dos locais de fornecimento de almoços gratuitos para pessoas em situação de vulnerabilidade.

