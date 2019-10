A Secretaria de Governança e Gestão Estratégica do Rio Grande do Sul criou um grupo de trabalho para avaliar a retomada da reforma do Instituto de Educação Flores da Cunha, em Porto Alegre. Recentemente, a obra foi paralisada por falta de verba. O governo gaúcho já investiu quase R$ 1,2 milhão no prédio, que precisa de mais R$ 21,7 milhões. Não há aulas no local desde 2016.