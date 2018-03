Reunião-almoço destaca crescimento expressivo na arrecadação municipal de Porto Alegre

Ações de combate a sonegação fiscal e recuperação de dívidas nortearam os resultados apresentados no último ano, pela Receita Municipal. O balanço foi trazido em reunião-almoço na terça-feira (20/03), na Federasul, que apresentou a nova diretoria da Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre (AIAMU). Fernando Ismael Schunck assume como presidente da entidade pelo biênio 2018-2019.

– O trabalho dos auditores-fiscais repercute diretamente em melhorias para o município. Cumprimos um importante papel na viabilização de políticas públicas. Os números recentes, mostram que a atuação tem sido relevante para a conquista de arrecadações históricas para o município e queremos continuar esse trabalho – disse.

A Receita Municipal garantiu em 2017 uma arrecadação total com receitas próprias de R$ 1,9 bilhão, representando um crescimento de 3,61% acima da inflação. Os resultados obtidos no âmbito municipal, foram destacados pelo superintendente da Receita Municipal, Teddy Biassusi.

– Essa é uma data especial, pelos 55 anos dessa associação que presta serviços relevantes ao município. O cenário que enfrentamos no Brasil, não é de comemoração. Há uma crise econômica que reflete na diminuição dos recursos municipais. Por todo outro lado, podemos, sim, celebrar o que estamos conquistando para a receita municipal. Tivemos um crescimento muito expressivo – afirmou.

A representante da Câmara Municipal, vereadora Comandante Nádia, parabenizou a escolha de duas mulheres que integram importante papel na diretoria da entidade.

– Nós, vereadores, sabemos da importância de todos os auditores. Vemos aqui, princípios da legalidade, da eficiência e damotivação que regem as políticas publicas.

O secretário municipal da fazenda, Leonardo Busatto, ressaltou o trabalho de excelência que vem sendo desenvolvido pelas últimas gestões da AIAMU e falou sobre os desafios que o município enfrenta, citando a elevada concentração de recursos no âmbito federal.

– Não sairemos da crise sem a participação dos servidores públicos e sem o entendimento da dimensão da crise. Queremos uma cidade, estado e país melhor, com mais qualidade de vida. Queremos voltar a ser exemplo para o país, e talvez sejamos já exemplo na eficiência da arrecadação tributária. Em que pese isso, ainda somos muito dependentes da União que concentra os recursos em Brasília e dá cada vez mais competências e compromissos para o município, sem a devida compensação financeira – declarou.

A solenidade, realizada ao meio dia no Salão Nobre da Federasul, contou com a presença de líderes políticos e de entidades representativas. Integram a nova diretoria o vice-presidente, Renan Behling; a diretora administrativo-financeira, Sandra Marlusa Severo Quadrado; o diretor social e de comunicação, Alexandre Rodrigues de Andrade; o diretor de aposentados e pensionistas, Giovani Lucas de Aguiar e a diretora de assuntos parlamentares, Danieli Ely Martins.

Entre as autoridades presentes estiveram a procuradora-geral do município de Porto Alegre, Eunice Ferreira Niquete; o procurador-geral adjunto para assuntos fiscais da Procuradoria-geral do município de Porto Alegre, Ricardo Hoffmann Munoz e o secretário adjunto municipal da fazenda de Porto Alegre, Rogério Rios. Prestigiram ainda, os vereadores Airto Ferronato, Reginaldo Pujol, Thiago Duarte, Mauro Zacher, João Carlos Nedel , Adeli Sell e Felipe, Camozzato.

Nominata Diretoria – Gestão 2018/2019

Presidente: Fernando Ismael Schunck

Vice-Presidente: Renan Behling

Diretora Administrativo-Financeira: Sandra Marlusa Severo Quadrado

Diretor Social e de Comunicação: Alexandre Rodrigues de Andrade

Diretor de Aposentados e Pensionistas: Giovani Lucas de Aguiar

Diretora de Assuntos Parlamentares: Danieli Ely Martins

