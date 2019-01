A sede da Farsul sediou reunião entre produtores de culturas que estão sendo afetadas pelo uso do agroquímico 2,4-d. O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, participou do encontro de quinta-feira (17). O objetivo foi estabelecer um ponto de equilíbrio para a utilização e aplicação terrestre do produto.

