Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

A CCR ViaSul estima que aproximadamente 186 mil veículos utilizem a Freeway em direção ao litoral norte gaúcho e de Santa Catarina entre esta quinta-feira e o sábado, para o Ano Novo. Na quinta-feira (26), a concessionária prevê que 49 mil veículos passem pela praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha rumo às praias. Já na sexta-feira (27), a rodovia deve receber o maior movimento do feriado com 71 mil veículos no sentido litoral. Para o sábado (28), a previsão é de que 66 mil veículos façam o mesmo deslocamento ao longo do dia.

Para evitar congestionamentos nos períodos de maior concentração, a CCR ViaSul indica aos motoristas os melhores horários para pegar a estrada: na quinta durante a manhã ou após as 22h, na sexta até o meio-dia e no sábado a orientação é viajar durante a madrugada ou após as 18h.

Como o feriado acontece na quarta-feira, a previsão da concessionária é de que a Freeway tenha movimentação ao litoral até a véspera (31), sendo: 38 mil veículos no domingo, 53 mil na segunda e outros 44 mil veículos na terça.

Visando dar mais fluidez ao trânsito nos períodos de fluxo acentuado em direção ao litoral, a concessionária promoverá, se necessário, a liberação do acostamento como faixa adicional, em ação conjunta com a PRF, do km 75, em Gravataí, ao km 26, em Santo Antônio da Patrulha. Para saber se o acostamento está liberado, os motoristas devem ficar atentos à sinalização na rodovia, feita por meio de painéis com piscantes, placas indicativas dispostas ao longo do trecho e painéis de mensagem variável móveis – PMVs, avisando da liberação, somente para veículos leves. Ao trafegar no acostamento quando liberado, a velocidade máxima permitida será de 70 km/h.

Além disso, para agilizar a passagem pelas praças de pedágio de Gravataí a Santo Antônio da Patrulha, a CCR ViaSul colocará em prática, conforme o fluxo nos pedágios, a operação papa fila, que consiste na cobrança antecipada da tarifa.

Obra do pedágio na BR 101

Aos usuários que seguirem ao litoral pela BR 101, a CCR ViaSul orienta que redobrem a atenção na obra da praça de pedágio no km 35, em Três Cachoeiras, que está em fase final de construção. A concessionária reforça que duas faixas estarão liberadas ao tráfego, em ambos os sentidos, e para evitar retenção de veículos no local, alerta para que os motoristas não parem nas cabines uma vez que não há cobrança da tarifa. A mesma está prevista até fevereiro de 2020, ainda sem data definida.

NA RODOVIA ZIG ZAG SÓ ATRAPALHA

A fim de tornar a viagem dos milhares de usuários que trafegarão pela Freeway e BR 101 durante o verão mais agradável e segura, uma das ações propostas pela CCR ViaSul é a campanha “NA RODOVIA ZIG ZAG SÓ ATRAPALHA”, que tem como objetivo conscientizar os motoristas de que simples atitudes fazem toda diferença para um trânsito mais seguro e com fluidez. Por meio de material informativo, serão disseminadas mensagens alertando que a troca constante de faixa e de velocidade não reduz o tempo de viagem e causa mais lentidão na rodovia, além de orientações para não reduzir a velocidade se o motivo for curiosidade, não trafegar pelo acostamento quando o mesmo não estiver liberado, entre outras. Durante a temporada, a concessionária também abordará aspectos referentes aos cuidados na praia e com as crianças, realizando a distribuição de pulseirinhas de identificação nos pedágios e no litoral gaúcho, em conjunto com o Corpo de Bombeiros.

A CCR ViaSul reforça aos usuários que redobrem a atenção em seus deslocamentos e respeitem a velocidade máxima das rodovias. Para emergências e informações, Disque CCR ViaSul 0800 000 0290.

