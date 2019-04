River Plate provoca Grêmio antes de partida contra Internacional

Na manhã de hoje (3), dia em que o Internacional enfrenta o River Plate no Beira-Rio pela Copa Libertadores da América 2019, o clube argentino não perdeu a oportunidade de relembrar, com ironia, a última vez que veio a Porto Alegre. Em tom de provocação, o tweet pergunta de forma sádica se os torcedores lembram da última vez que River esteve na capital gaúcha: “¿Te acordás cómo viviste nuestro último partido ahí?”. A postagem é uma referência à partida contra o Grêmio que ocorreu na semifinal da edição do ano passado do campeonato. Na ocasião, o Tricolor saiu com vantagem, mas levou dois gols e perdeu a chance de disputar a taça.

