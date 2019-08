Roberto Carlos venderá iate que comprou por 100 milhões de reais

O cantor e compositor Roberto Carlos vai colocar à venda seu iate italiano da marca Falcon, de 115 pés (35 metros de comprimento). O rei comprou a embarcação, batizada de Lady Laura IV, em 2011. Pagou US$ 25 milhões (R$ 100 milhões).

O cantor vai manter em sua frota o Lady Laura III, fabricado sob medida para ele em Manaus. Roberto mal usa os barcos. Ele está morando parte do tempo em Miami, onde se dedica à retomada de sua carreira internacional. No primeiro semestre, Roberto se apresentou para 80 mil pessoas em seis países: Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Bélgica e Suíça.

Roberto Carlos não é o tipo de artista que está sempre na mídia, mas quando surge alguma notícia dele, chama a atenção do público. Recentemente, por exemplo, ele fez um procedimento estético para evitar a queda de cabelos e viralizou na internet.

No entanto, essa é só uma das notícias aleatórios do Rei, revirando o histórico dele pode-se encontrar muito mais. Confira uma lista com algumas das histórias mais engraçadas e aleatórias sobre Roberto Carlos.

Geladeira nova só depois que a lua virar

Quem é fã do cantor sabe que ele é ligadíssimo em superstições, tanto que em 2017 ele resolveu comprar uma geladeira, mas não a usou por um tempo. O motivo? De acordo com vizinhos, ele guardou o eletrodoméstico porque só poderia usá-la quando a lua “virasse”.

Gato preto? Tô fora!

No final de 2018 o Rei convidou Marina Ruy Barbosa para participar de seu tradicional especial de fim de ano, mas mudou de ideia porque na época a atriz contracenava com um gato preto em “O Sétimo Guardião” e, como todo mundo sabe, o artista é bem supersticioso. Apesar disso, deu tudo certo e a ruiva fez um dueto com ele no palco.

Andaime e mais superstição

No mesmo dia que a história da geladeira surgiu, alguns vizinhos também contaram que o Rei mantinha alguns andaimes em frente de sua casa.

De acordo eles, há algum tempo ele tinha ordenado uma obra e, por conta disso, tinha que passar por baixo dos andaimes. Após o término da reforma, o cantor expressou desejo de manter os apetrechos. O motivo? Ao que parece ele queria poder passar de baixo deles quantas vezes quisesse.

Galanteador

Além de supersticioso e vaidoso, parece que Roberto também é galanteador. Há algum tempo, um flerte entre ele e a eterna Garota de Ipanema tomou conta das redes sociais.

Segundo Helô Pinheiro, ela pegou uma carona com o Rei e, por ser muito fã dele, ela tinha uma fita de música dentro da bolsa. Durante o percurso, Helô Pinheiro colocou a fita no som do carro. Ao se despedir, Roberto Carlos lhe deu um selinho e falou “Você vai ao meu show”.

