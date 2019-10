Oito partidas de basquete movimentam a rodada dos Jogos Abertos de Porto Alegre, a partir desta quinta (3). As disputas válidas pela categoria juvenil masculino começam às 19h, no Ginásio Tesourinha, na av. Érico Veríssimo, s/nº, com jogos entre ACM e Anchieta, Anchieta e Tesourinha e Restinga contra ACM. No sábado (5), é a vez da categoria juvenil feminino.

