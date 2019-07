Rodrigo Dourado é dúvida para Inter e Palmeiras nesta quarta-feira

O Internacional tem uma preocupação a mais para o jogo desta quarta-feira (17) contra o Palmeiras, às 21h30, no Beira-Rio. É possível que o time não conte com Rodrigo Dourado na briga pela vaga na semifinal da Copa do Brasil. O volante sentiu desconforto no treino dessa terça (16) e é dúvida em campo.

A pressão sobre Odair Hellmann é grande, afinal, o Colorado precisa ganhar por dois gols de diferença, para garantir a classificação, já que perdeu por 1 a 0 no confronto de ida. Caso o Inter faça apenas um gol, a partida vai para os pênaltis.

Dourado ainda será reavaliado pela equipe médica para que o técnico saiba se poderá tê-lo como titular. Se ele for confirmado como desfalque, são opções para a vaga Rodrigo Lindoso e Nonato.

