Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Rodrigo Faro posou usando uma sunga de crochê com uma pochete rosa pendurada. Foto: Reprodução/Instagram Rodrigo Faro posou usando uma sunga de crochê com uma pochete rosa pendurada. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Rodrigo Faro ironizou sua suposta saída da Record para a TV Globo ao postar no domingo (19) uma foto usando uma sunga de crochê com uma pochete rosa pendurada.

“Não acreditem em tudo que vocês leem na Internet… Continuo de férias com esse look lindo de sunga de crochê e pochete flúor candy color do Verão… “#semzoom”, escreveu no Instagram o apresentador de 46 anos.

No sábado (18), Faro desmentiu a ida para a TV Globo: “Gente por favor essa notícia NÃO é verdadeira!!!! E está saindo em todo lugar… Estou de férias com minha família em Angra, de tanga de crochê e na paz do Senhor…”.

