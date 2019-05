Rodriguez, Tardelli e Vizeu: atuações contra o Galo deixam dúvidas no time do Grêmio para a decisão na Copa do Brasil

*Valéria Possamai

O Grêmio inicia essa segunda-feira já pensando na decisão pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, o time recebe o Juventude pelo jogo de volta das oitavas de final, na Arena. Para a partida que define o futuro na competição, o time conta com baixas e também dúvidas. Depois da atuação no final de semana, contra o Atlético-MG, que culminou na primeira vitória no Campeonato Brasileiro, três nomes deixam lacunas para a próxima escalação: Rodriguez, Tardelli e Vizeu.

Começando pela defesa, Rodriguez, enfim, ganhou sua primeira chance como titular. O zagueiro que atou ao lado de Geromel, na partida contra o Galo, teve boa atuação e foi elogiado pelo técnico Renato, que ressaltou que o jovem ainda está sendo “lapidado”. “A gente vem conversando bastante com ele, corrigindo ele. Ele jogou, foi muito bem. É um jogador que tem grande futuro, é muito querido pelo grupo”, disse o técnico gremista.

Ainda com as baixas de Paulo Miranda e Kannemann, o defensor pode ganhar novamente oportunidade na partida contra o Juventude. Vale ressaltar que, o mesmo cenário sem Matheus Henrique irá se repetir na Copa do Brasil e, assim, Michel seria o escolhido para atuar ao lado de Maicon, no meio-campo. O volante irá se apresentar a Seleção Olímpica para a disputa do Torneio de Toulon.

No ataque, se concentra a principal dúvida para a partida de volta. Felipe Vizeu, que entrou no lugar de André e marcou o gol da vitória gremista, ganhou moral entre os torcedores e entra um passe à frente na disputa vaga no comando de ataque. Vale lembrar que, no sábado, André errou um pênalti no primeiro tempo.

Ainda no setor ofensivo, Alisson será reavaliado após sentir um problema no tornozelo direito e é dúvida para o confronto desta quarta-feira. Diego Tardelli, que voltou a atuar depois de período afastado, retomou a condição física e pode ganhar oportunidade como titular já desde os primeiros minutos.

Os primeiros trabalhos do time iniciam nesta segunda-feira. Após receber folga no domingo, o elenco se reapresenta às 15h30, no CT Luiz Carvalho. Na quarta-feira, diante de seu torcedor, a equipe precisa de uma vitória para seguir às quartas da Copa do Brasil. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. No primeiro jogo, os times ficaram no 0 a 0, no estádio Alfredo Jaconi.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: