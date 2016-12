Rogério Kerber é reeleito presidente do Fundesa

Em assembleia realizada na tarde desta -feira (15), o presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal, Rogério Kerber, foi reeleito para o sétimo mandato à frente da entidade. Kerber permanecerá na presidência do fundo no biênio 2017/2018 tendo como vice-presidente Carlos Sperotto.

Também discutida a renovação do Conselho Fiscal, que tem três membros titulares e três suplentes. O Fundesa conta ainda com os Conselhos Técnicos Operacionais das quatro cadeias (aves, suínos, bovinos de corte e leite) que ão seus coordenadores escolhidos no decorrer dos próximos meses. Atualmente, o saldo do Fundesa supera os R$ 65 milhões. A cada três meses é realizada prestação de contas e todas as informações sobre gastos e investimentos estão disponíveis no site da entidade.

Rogério Kerber é formado em Administração de Empresas e Direito. Tem vinculação ao setor agroindustrial de produtos suínos desde 1965. Atualmente, presta consultoria ao SIPS, entidade de representação institucional da atividade no RS, atuando como diretor Executivo, e preside o Fundesa desde sua criação em 2005.

Novos valores de indenização

A assembleia geral ordinária do Fundesa também deliberou sobre os novos valores a serem pagos em indenização para o gado leiteiro em caso de tuberculose e brucelose. Os valores variam entre R$ 972,00 para animais sem registro – que representam 90% do gado leiteiro do estado – até R$ 2,7 mil para exemplares puros de origem. A definição da cifra também leva em consideração a idade do animal. “A nova tabela traz mais coerência para as indenizações, uma vez que os animais têm diferentes níveis de produtividade ao longo da vida”, afirma Kerber.

A nova tabela estará disponível no site do Fundesa a partir desta -feira.

Comentários