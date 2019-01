Rombo da Previdência

O rombo no RGPS (Regime Geral de Previdência Social) deve fechar este ano em mais de R$ 210 bilhões. Em 2017, o déficit havia sido de R$ 182,4 bilhões e, nos 12 meses até novembro passado, acumula R$ 196 bilhões. Se a previsão para 2019 for confirmada, será um aumento próximo a 11% em apenas um ano.

Os dados constam no relatório de acompanhamento fiscal produzido mensalmente pelo IFI (Instituto Fiscal Independente), vinculado ao Senado. A retomada da atividade econômica, de acordo com o documento, “ainda é gradual”.

Servidores & militares

Para os regimes de Previdência dos servidores, a previsão de déficit “é elevada”. Entre os funcionários públicos civis, o déficit esperado é de R$ 44,3 bilhões, ou 0,6% do PIB (Produto Interno Bruto). Já entre os militares, o resultado negativo é de R$ 43,2 bilhões, ou 0,6% do PIB.

Fatura

O relatório frisa que essa é a fatura a ser financiada por receitas não previdenciárias, “impossibilitando o seu uso em outros serviços públicos essenciais, além de dificultar enormemente a busca do equilíbrio das contas públicas”.

China

Além de serem taxados como “semianalfabetos” pelo “guru” do governo Bolsonaro, Olavo de Carvalho, os deputados do PSL que estão na China são alvos de críticas de colegas que rejeitaram o convite para a viagem.

Comunista

Carlos Jordy, segundo deputado federal mais votado do PSL no Rio de Janeiro, diz que recusou por “não confiar em país comunista. Os deputados foram à China para conhecer um sistema de reconhecimento facial utilizado por lá. O site oficial do partido, que registra atividades de parlamentares, não fez qualquer menção à viagem.

Contrabando (1)

A sanção da nova lei 13.804, que prevê a cassação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de motoristas flagrados transportando cargas contrabandeadas, é um importante passo na luta contra o mercado ilegal, afirma Edson Vismona, presidente do ETCO (Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial).

Contrabando (2)

A iniciativa faz parte do estudo “10 Medidas Contra o Mercado Ilegal”, realizado em parceria com o Centro de Estudos de Direito Econômico e Social. Vismona acredita que a punição poderá ser rápida: “De acordo com a nova lei, o motorista deverá perder a CNH após decisão judicial final, mas o texto permite solicitar de imediato a suspensão ou até mesmo a cassação da CNH de quem for preso em flagrante”.

Funai

O general Franklimberg de Freitas reassumiu o comando da Funai (Fundação Nacional do Índio) afirmando que a política do setor precisa se fortalecer. Disse, ainda: “Nossas ações terão como único objetivo melhorar as condições de apoio para os índios”.

Patrimônio

Militar e indígena, Franklimberg presidiu a Funai entre maio de 2017 e abril do ano passado. Ele traçou o planejamento estratégico 2018-2019 da Fundação, que prevê, dentre outros pontos, a preservação e promoção do patrimônio cultural dos povos indígenas por meio de pesquisas, documentação e divulgação de suas línguas.

Caraíva

A prefeitura de Porto Seguro (BA) proibiu qualquer construção ou reforma (pequena ou grande), além de licenças para pousadas em Caraíva por 24 meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. Os argumentos são a superlotação da vila e questões ambientais. A medida atendeu a um pedido da Associação de Moradores de Caraíva, que critica o avanço desordenado de construções sem qualquer licença.

Cinema

A rede de cinemas Kinoplex registrou, nas duas últimas semanas, um aumento geral de 20% na bilheteria, em comparação ao mesmo período do ano passado, sendo o melhor resultado da empresa nos últimos cinco anos. Filmes como “Minha Vida em Marte” e “Homem-Aranha no Aranhaverso” contribuíram para um aumento de 15% do contingente total de espectadores nas salas de exibição da empresa em todo o Brasil.

ESPLANADEIRA

Neste sábado, no Teatro Cesgranrio, Carlos Alberto Serpa e o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani, entregam o Prêmio de Cultura São Sebastião.

Walmor Parente (interino)

