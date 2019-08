Nesta quarta-feira (14), completou-se o primeiro ano de gestão da ministra Rosa Weber à frente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esse período foi marcado pela realização das eleições de 2018 – as primeiras presididas por uma mulher no país – e pelo intenso trabalho da Corte no cumprimento de seu papel constitucional de julgar casos relativos à matéria eleitoral

