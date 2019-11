A Fundação Caminho da Soberania apresentou nessa quinta-feira ao prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, o projeto de instalação de uma estátua do ex-presidente João Goulart (1918-1976) na de acesso à Orla do Guaíba pela avenida Loureiro da Silva (Centro Histórico) à Orla do Guaíba. A imagem em bronze, com 2 metros, já está pronta e é assinada por Otto Dumovich.