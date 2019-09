Rua da Alegria promove atividades gratuitas no Caixeiros

Uma festa para todas as crianças. A Rua da Alegria, do Clube Caixeiros Viajantes, será uma celebração pelo Dia das Crianças. Com diversas atividades, brinquedos e esportes, o evento deve receber mais de 500 crianças de todas as idades no dia 12 de outubro, das 11h às 18h. A entrada é franca e as atividades gratuitas. O acesso será pela rua Padre Schoeler, 44, em Porto Alegre.

O presidente-executivo do Caixeiros, Luiz Afonso Alencastre Escosteguy, destacou que o evento já é uma tradição no clube, realizado há pelo menos cinco edições, mas que essa deve ser a maior festa. “Além da mobilização dos departamentos e áreas esportivas, estamos unidos a várias entidades beneficentes para realizar essa festa”.

Entre as atividades do evento estão slackline, pula-pula, tobogã, mesa de ping-pong, oficina de esportes, além do Cantinho da Saúde, com profissionais e estudantes oferecendo orientações gerais sobre higiene bucal. Na gastronomia terá cachorro-quente, pipoca, entre outros.

