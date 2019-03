O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou, na tarde desta segunda-feira (25), o deputado estadual Ruy Irigaray como novo secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo. O comunicado ocorreu em reunião com a bancada do PSL, partido de Irigaray, no Palácio Piratini.

