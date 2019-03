Safe Agro emite notas fiscais da produção de agricultores

A Safeweb Segurança da Informação lançou o Safeagro. O produto é uma solução para agricultores que precisam se adequar às novas exigências e emitir a nota fiscal eletrônica (NF-e) de toda a produção. O prazo de adaptação dos produtores rurais à mudança é até 1º de janeiro de 2020.

Para o diretor-presidente da Safeweb, Luiz Carlos Zancanella, além da eliminação do papel, uma das vantagens do sistema é a agilidade para o agricultor e todos que integram a cadeia do agronegócio como empresas e cooperativas. “Esse projeto faz parte de um sistema nacional com regras definidas pela Secretaria da Fazenda e secretarias estaduais”, explica.

O Safe Agro pode ser emitido por produtores rurais pessoa física e a solução conta com a NF-e e Certificado Digital e-CPF ICP. O sistema confere maior segurança na emissão de notas fiscais eletrônicas e transações digitais. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3018.0300.

Por Jocélia Bortoli

