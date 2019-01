Saiba como a paralisação do governo dos Estados Unidos afeta os brasileiros

Ainda sem perspectiva de solução, a paralisação parcial do governo dos Estados Unidos, que começou em 22 de dezembro, se tornou a mais longa da história do país. Estima-se que cerca de um quarto das atividades governamentais norte-americanas tenha sido paralisada pelo chamado “shutdown”, e por volta de 800 mil servidores públicos dos EUA estão sem receber salário, inclusive aqueles que atuam em áreas essenciais como segurança.

Mas como a paralisação do governo dos EUA pode afetar o brasileiro? O sistema de emissão de vistos funciona normalmente? Há pontos turísticos fechados? E os aeroportos? O site G1 apurou como o “shutdown” afeta os serviços usados por brasileiros em viagem aos EUA. Em geral, o visitante precisa ficar atento apenas a possíveis atrasos e filas nos aeroportos, além da abertura e do fechamento de monumentos públicos.

Vistos

A emissão de vistos norte-americanos para cidadãos brasileiros continua em funcionamento. Em nota, a Embaixada dos EUA no Brasil informou que o serviço é custeado, em parte, pelas próprias taxas de solicitação.

“As operações consulares, incluindo os serviços de visto [não imigrante e imigrante] e passaporte para cidadãos norte-americanos, nos EUA e no exterior, permanecerão em funcionamento desde que haja fundos de taxas de solicitação de visto para financiar as operações”, diz a nota. Além disso, cidadãos norte-americanos que vivem no Brasil continuarão a receber assistência da embaixada e dos consulados espalhados no país.

Passeios

O brasileiro que pretende viajar aos EUA deve ficar atento com alguns serviços e atrações turísticas interrompidos desde o início do “shutdown” mais longo da história. Isso porque o problema orçamentário atingiu órgãos federais do governo norte-americano, e eles incluem algumas atividades turísticas, principalmente na capital, Washington.Estão fechados: visita guiada à Casa Branca; Galeria Nacional de Arte; todos os museus Smithsonian e o Zoológico Nacional.

Além desses locais de visitação em Washington, o turista deve se precaver antes de visitar parques nacionais, como o Yosemite (Califórnia). Eles até podem ser acessados em algumas áreas, mas, como muitos dos funcionários foram dispensados, alguns serviços estão sem funcionamento – inclusive banheiros.

Outros pontos turísticos públicos como a Estátua da Liberdade, em Nova York, estão abertos. Nesses casos, os monumentos recebem financiamento à parte, e, portanto, não dependem exclusivamente do orçamento federal. Ao viajar, também vale consultar os jornais e guias de programação locais: a paralisação afetou também a atualização dos sites oficiais desses pontos turísticos.

Aeroportos

Os aeroportos dos Estados Unidos continuam em funcionamento, mas o passageiro pode enfrentar filas e atrasos maiores do que o normal. O motivo é a falta de pagamento que atingiu agentes de segurança e de controle de voo da Administração de Segurança de Transporte (TSA, na sigla em inglês). Como o órgão envolve segurança e o governo o considera “essencial”, os funcionários foram convocados a trabalhar mesmo sem o salário em dia.

Alguns dos servidores, no entanto, decidiram cruzar os braços. A paralisação afetou, por exemplo, os aeroportos de Miami e Houston – duas cidades para onde há voos diretos saindo do Brasil.

Segundo a TSA, 6,4% dos funcionários não apareceram para trabalhar nos aeroportos na quinta-feira (17) – quase o dobro de ausências na comparação com a mesma data em 2018. Em Atlanta, outra cidade com voos diretos ao Brasil, o tempo de espera chegou a 47 minutos.

O que é o “shutdown”?

É a paralisação sofrida por parte dos órgãos governamentais dos Estados Unidos quando o orçamento não é aprovado pelo Congresso norte-americano. O atual “shutdown” já é o mais longo da história dos EUA – deve completar um mês nesta terça-feira (22) – e não tem data para acabar.

Mas o que levou o governo a parar, desta vez?

O presidente dos EUA, Donald Trump, enviou em dezembro a proposta do orçamento que incluía quase US$ 6 bilhões para a obra do muro na fronteira do México – uma das promessas de campanha do republicano quando ele ainda era candidato, em 2016.

O Congresso não aprovou o orçamento, adiou votações e, portanto, deixou o governo parcialmente paralisado a partir de 22 de dezembro. Estima-se que um quarto das atividades governamentais deixou de funcionar por falta de recursos. Cerca de 800 mil servidores públicos estão sem receber salário.

