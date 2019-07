Saiba como adicionar um contato do WhatsApp na agenda do seu celular

Vez ou outra recebemos mensagens no WhatsApp de pessoas que não temos cadastradas na agenda do celular. Apesar de em alguns casos ser apenas propaganda, em outros é uma conversa com alguém importante que você simplesmente não tem o número anotado. E aí, como dar um nome para aquele monte de números?

Algumas pessoas simplesmente copiam número a número para a agenda do smartphone, mas há um jeito muito mais fácil, dentro do próprio WhatsApp.

O aplicativo conta com uma opção, tanto no Android quanto no iPhone, que deixa você criar um novo contato em sua agenda automaticamente. Veja só como funciona:

No Android: – Abra a conversa com a pessoa que você não tem na agenda – Clique nos três pontinhos no canto superior direito do chat, ao lado do ícone de telefone – Nessa seção, clique em “adicionar aos contatos” – Agora é só escolher entre criar um novo contato ou adicionar a um contato existente.

No iPhone: – Abra a conversa com a pessoa que você não tem na agenda – Clique no número da pessoa no topo da tela – Dentro da nova seção, clique em “criar novo contato” ou “adicionar a contato”.

Mudança na fonte

O Chat Styles é um aplicativo gratuito para celulares Android que permite mudar a fonte e as letras para enviar no WhatsApp e outros mensageiros. O app conta com uma infinidade de opções, como letras grandes, fontes espaçadas, caracteres sobrescritos em círculos e quadrados, etc. Basta digitar o texto no app para converter e copiar para a área de transferência ou compartilhar no WhatsApp. Existe, ainda, a possibilidade de escolher um estilo favorito para aplicá-lo em um toque, sem sair do bate-papo.

No tutorial a seguir, confira como usar o app Chat Styles para mudar o estilo de mensagens no WhatsApp no Android. O procedimento foi realizado em um Moto E5 Plus com Android 8.0 Oreo, mas as dicas também valem para outros aparelhos com o sistema do Google. O aplicativo não possui versão para iPhone (iOS).

Passo 1. Instale e abra o app Chat Styles. Toque em “Enter text here” e digite o texto que você quer converter. Agora, toque sobre o ícone do WhatsApp, à direita do estilo de texto que você quer usar;

Passo 2. O WhatsApp será aberto. Selecione o contato para o qual você deseja enviar a mensagem e toque sobre o botão verde. Por fim, basta tocar sobre o botão de envio para confirmar;

Passo 3. Você pode configurar um atalho para converter textos em qualquer aplicativo. Para isso, acesse o menu do Chat Styles e toque em “Bubble Chat Styles”. Em seguida, ative o botão à direita de “Accessibility Service”;

Passo 4. As configurações de acessibilidade do Android serão abertas. Por lá, toque sobre o app Chat Styles e ative o acesso do aplicativo aos recursos de acessibilidade do sistema;

Passo 5. Voltando ao Chat Styles, toque em “Change Style” para escolher a sua fonte preferida. Feito isso, caso necessário, toque em “Start bubble” para ativar o botão flutuante do aplicativo;

Passo 6. Dessa forma, para enviar um texto personalizado no WhatsApp e qualquer outro mensageiro, basta digitá-lo normalmente e tocar sobre o ícone flutuante do Chat Styles.

