Saiba o que fazer para o casamento não virar apenas amizade

Depois de oito anos e meio juntos, o cantor Thiaguinho e a atriz Fernanda Souza decidiram se separar ao ver que a relação tinha se transformado numa “linda amizade ” – palavras deles numa postagem. O caso é mais comum do que parece e, segundo psiquiatras e psicanalistas, o motivo principal é a relação sexual.

É claro que a amizade não deve ser descartada dos relacionamentos, ao contrário: é uma peça fundamental. No entanto, de acordo com especialistas, quando o sexo deixa de ser prioridade, pode ser um alerta para a entrada da relação no campo da amizade.

Para a psiquiatra e sexóloga Carmita Abdo, coordenadora do Programa de Sexualidade da Universidade de São Paulo (USP), postergar a relação sexual é um desses sinais.

“A rotina do dia a dia acaba colocando o sexo como secundário na vida daquele casal. Quando ainda namoram, as pessoas separam um tempo especificamente para curtir o relacionamento, e isso inclui o sexo. Quando passam a morar juntos, a urgência de aproveitar aquela oportunidade desaparece. A frequência pode diminuir, é normal, mas nunca desaparecer”, afirma.

A presidente da Associação Psiquiátrica do Estado do Rio de Janeiro, Maria de Fátima Vasconcellos, garante que filhos e responsabilidades não são fatores determinantes para um relacionamento caminhar para a amizade: “Família, respeito e companheirismo podem ser motivos para continuar no relacionamento ou manter um contato social mesmo depois de separadas. Mas, é claro, você pode ter tudo isso e ainda ter tesão e interesse pelo outro”.

A psicanalista Anna Carolina Lementy não acredita que a rotina bagunce a vida sexual de um casal. Para ela, esses fatores estão no “contrato”. “Cabem muitas coisas numa relação, inclusive o sexo. Não dá é para não caber.”

Dicas

Invista no relacionamento. Tire um tempo para o casal, saia para encontros; Dialogue para entender quem você é naquele momento, quais são as suas necessidades e as do seu parceiro; Gerencie os papéis que são assumidos ao longo da vida para que nada se perca; Entenda que o amadurecimento do relacionamento é natural e saudável; Manifeste os seus desejos sexuais, tenha iniciativa; Não se assuste com a frequência sexual decrescente ao logo dos anos; Dividam as responsabilidades; Não se infantilize; Cuide de você, pois estar bem fisicamente e emocionalmente é importante; Cuide da aparência e da higiene pessoal; Invista no lazer; Casos as coisas não estejam boas, procure um terapeuta;

