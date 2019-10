Saiba quais são os cursos mais disputados do Vestibular 2020 da UFRGS

O Vestibular 2020 da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) recebeu 26.614 inscrições e, mais uma vez, as graduações da área da saúde são as que registram o maior número de candidatos por vaga.

As densidades mais altas são: Medicina – 64,08; Psicologia Diurno – 29,75; Psicologia Noturno – 24,77; Fisioterapia – 23,39; Medicina Veterinária – 16,05; e Biomedicina –13,92. Na sequência, Relações Internacionais tem 12,17 candidatos por vaga.

Os outros cursos que apresentam densidade superior a 10 candidatos por vaga são Publicidade e Propaganda (10,95), Ciência da Computação (10,72), Design Visual (10,54), Ciências Jurídicas e Sociais – Direito Diurno (10,48) e Jornalismo (10,35). A relação da densidade de todos os cursos pode ser acessada no site do Vestibular.

Em relação ao concurso anterior, o total de inscrições foi menor em cerca de 1,9 mil candidatos, seguindo uma tendência registrada nos últimos anos. Essa oferta corresponde a 70% das vagas de ingresso na Instituição.

As demais 30% são destinadas à ocupação via SiSU (Sistema de Seleção Unificada). As vagas, tanto do Vestibular como do SiSU, dividem-se em acesso universal e em oito modalidades de cotas, conforme o Programa de Ações Afirmativas da Universidade.

Nesta edição, o vestibular inova ao aplicar as provas em dois finais de semana nos meses de novembro e dezembro (23/11 e 24/11 e 30/11 e 01/12). Os locais de prova serão divulgados nesta quarta-feira (16) no Portal do Candidato. Todas as orientações sobre o concurso e procedimento de matrícula na Universidade estão no Manual do Candidato.