| Saiba quanto está custando o aluguel das cadeiras, guarda-sóis e barracas na praia de Atlântida

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

De acordo com o trabalhador Alves, a cada ano, o preço dos aluguéis de cadeiras, guarda-sóis e barracas tem diminuído também. (Foto: O Sul)

Ninguém aguenta ficar muito tempo embaixo do sol não é mesmo? Na praia de Atlântida, o aluguel do guarda-sol está custando R$ 20,00 ao dia, a cadeira R$ 10,00 e a barraca R$ 70,00 a diária ou um salário mínimo se for feito o plano mensal. Nós conversamos com um trabalhador para saber como estão os aluguéis este ano.

“Cada ano está mais fraco, há alguns anos nós tínhamos umas 80 barracas mensais, hoje não temos nem a metade”, contou Manoel Lopes Alves. Segundo Alves, outro fator que contribuiu para esse decréscimo foram os condomínios, pois os veranistas ficaram mais acomodados e não possuem vontade de ir até a praia.

